(Foto) David Vinokurov, CEO, President & Director, Fandifi Technologies

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/fandifi-technologies-interview-mit-david-vinokurov-ceo-president-director-ii-s2-e1/

Fandifi begeistert Fans mit einzigartigen, persönlichen Erlebniswelten. Können Sie diesen USP genauer beschreiben?

David Vinokurov: Unser Ziel ist es, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen mit gestreamten oder ausgestrahlten Inhalten interagieren. Sie wissen ja, wenn Sie etwas schauen – eine Sendung zum Beispiel oder ein Sport-Event - sehen Sie sich die Sendung, das Sport-Event vielleicht auch mit Ihren Freunden an. Denn: auf einigen Plattformen ist es möglich, sich dieselbe Sendung mit verschiedenen Freunden und an mehreren Orten gleichzeitig anzuschauen – egal, wo sie gerade sind auf der Welt.

Unsere eigentliche Mission ist es, die Art und Weise zu ändern, wie Menschen sich mit diesen Inhalten beschäftigen, indem wir ihnen ermöglichen, vorherzusagen, was in Echtzeit passieren wird, während sie das Ereignis sehen. Die Zuschauer können interagieren: Wird es im nächsten Spielzug ein Tor geben? Wird in der nächsten Nudelschüssel Basilikum sein? Wir wollen also das Erlebnis des Betrachters für alle Arten der Inhaltserstellung bereichern. Wenn die Zuschauer diese Vorhersagen machen und diese Inhalte dann auch eintreten, werden die Zuschauer mit Preisen, Punkte oder auch Erlebnisse belohnt. Wir wollen die Menschen also wirklich in die Inhalte eintauchen lassen und zwar auf zwei Arten: Entweder der Stream oder die Sendung ist auf unserer Plattform. Wir können unsere Vorhersagefunktionen in Sendeplattformen einbetten oder es könnte eine Kombination aus beidem sein. Es handelt sich also um eine modulare Art und Weise, wie Menschen auf neue Weise mit Inhalten interagieren können, und wir denken, dass dies ziemlich einzigartig ist.