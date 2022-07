Standard & Poor's Rating Upgrade der REWE Group / Upgrade auf BBB, Geschäftsprofil besonders gewürdigt

Köln (ots) - Die REWE Group erhielt heute, 25.07.2022 von Standard & Poor's

(S&P) ein Upgrade ihres Ratings von BBB- auf BBB (Ausblick: stabil). Im Rahmen

ihrer Analyse würdigt S&P insbesondere das stabile Geschäftsprofil der REWE

Group mit hervorragenden Marktpositionen in Deutschland, Österreich und

Tschechien. Zudem überzeuge die REWE Group als Innovationstreiber, der

beispielsweise als eines der ersten Handelsunternehmen Convenience-Formate

einführte, auf regionale und biologische Produkte setzte und einen

flächendeckenden Online-Lebensmittelhandel in Deutschland einführte.



"Auf das Upgrade unseres Ratings sind wir sehr stolz. Wir fühlen uns in unserer

Strategie eines nachhaltigen, langfristigen Wachstums bestätigt und freuen uns,

dass S&P die in den vergangenen Jahren kontinuierlich positive Entwicklung der

REWE Group würdigt sowie Vertrauen in unsere Finanzkraft und Strategie hat.

Gerade in den aktuellen Zeiten ein starkes Signal für Sicherheit und

Stabilität", sagt Telerik Schischmanow, Finanzvorstand der REWE Group.