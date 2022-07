Partnerschaft mit Bioland Kaufland baut Bio-Vielfalt aus (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Eine verantwortungsvolle und nachhaltige Sortimentsgestaltung

mit einer großen Auswahl an Produkten aus biologischer Landwirtschaft ist

Kaufland ein wichtiges Anliegen. Um die Vielfalt an Bio-Artikeln auch in Zukunft

weiter auszubauen, hat Kaufland mit dem Bioland e.V. einen Markennutzungs- und

Kooperationsvertrag geschlossen. Damit setzt das Unternehmen einmal mehr ein

klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, mehr Bio und mehr Unterstützung von

Natur und Umwelt.



"Als Unternehmen engagieren wir uns für eine langfristige Verbesserung von

Umwelt- und Sozialstandards in der Lieferkette und eine verantwortungsvolle

Produktion von Lebensmitteln. Mit Bioland haben wir eine Partnerschaft mit dem

größten Bio-Verband für biologische Landwirtschaft in Deutschland und Südtirol

abgeschlossen und können unseren Kunden zukünftig so eine noch größere Auswahl

an hochwertigen und regionalen Bio-Produkten anbieten", sagt Andreas Schopper,

Geschäftsleitungsmitglied Einkauf Deutschland.