Österreich betont gemeinsame Linie mit Deutschland bei Gasspeichern

HAIDACH (dpa-AFX) - Österreichs Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat die gemeinsame Verantwortung von Deutschland und Österreich bei der Speicherung von Gas betont. "Wir haben uns immer gut mit Deutschland abgestimmt", so die Ministerin am Montag mit Blick auf den auch für Deutschland wichtigen Speicher Haidach in Österreich. Das Land habe schon länger beschlossen, dass der unterirdische Speicher bei Salzburg, der bisher nur an das deutsche Leitungsnetz angeschlossen war, möglichst bald auch mit dem österreichischen Netz zu verbinden sei. "Das heißt aber nicht, dass das eine Land dem anderen Land Gas wegnehmen will", sagte die Gas-Expertin der Regulierungsbehörde E-Control, Carola Millgramm.

Deutschland und Österreich hatten jüngst bei einem Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Rahmenpapier unterzeichnet, das die Zusammenarbeit in Sachen Energiesicherheit vorantreiben soll.