FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat der starken Vorwoche am Montag nur anfangs etwas Tribut gezollt. Im Laufe des Vormittags machte der deutsche Leitindex die anfänglichen Verluste sukzessive wett und stand am Mittag 0,39 Prozent im Plus bei 13 305,35 Punkten.

"Zum Start in eine Handelswoche, in der die US-Notenbank Fed die Leitzinsen abermals um 75 Basispunkte erhöhen dürfte, halten sich die Ambitionen der Anleger für Aktienkäufe verständlicherweise in Grenzen", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Untermauert wurde die Vorsicht der Anleger vom schwachen Ifo-Geschäftklima, das der Dax-Erholung allerdings nicht im Wege stand. Der Ifo-Index als Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator belegte für den Juli eine überraschend deutliche Stimmungseintrübung in der deutschen Wirtschaft - er fiel auf ein Zweijahrestief.