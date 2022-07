VSV/Kolba Berufungsgericht hebt Ischgl-Ersturteil auf

Wien (ots) - Behördenversagen muss nun aufgearbeitet werden



Das Oberlandesgericht Wien hat soeben in einer Leitentscheidung das erste der

klagsabweisenden Urteile in den über hundert Amtshaftungsverfahren gegen die

Republik Österreich in Sachen Ischgl 2020 wegen schwerer Mängel aufgehoben und

das Erstgericht aufgefordert ein ordentliches Beweisverfahren durchzuführen.



"Das Oberlandesgericht Wien kommt zu dem Schluss, dass die Presseinformation des

Amtes der Tiroler Landesregierung vom 5.3.2020 irreführend falsch war (Verweis

aug Ansteckung von Isländern im Flugzeug), rechtswidrig und schuldhaft war und

ordnet daher die Fortsetzung des Verfahrens in erster Instanz an" sagt Peter

Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereines (VSV). "Allerdings werden wohl beide

Seiten zuvor noch einen Rekurs an den Obersten Gerichtshof einbringen."