CREDIT SUISSE stuft BBVA auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Pamela Zuluaga

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,00

Kursziel alt: 5,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BBVA von 5,60 auf 5,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alle Augen seien auf die Ertragsentwicklung gerichtet, schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Etwas geschielt werde aber auch auf die Kapitalsituation./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 04:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.