Wirtschaft Schlechter Ifo interessiert nicht - DAX dreht am Mittag ins Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Ungeachtet der miesen Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat der DAX am Montag nach einem schlechten Start bis zum Mittag deutlich ins Plus gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.305 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über Freitagsschluss.



Das Münchner Ifo-Institut hatte am Vormittag seinen vielbeachteten Geschäftsklimaindex veröffentlicht, der im Juli mit 88,6 Punkten auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gesunken war. "Hohe Energiepreise und drohende Gasknappheit belasten die Konjunktur", hieß es vom Ifo-Institut. Auch ganz konkret am Montag weiter zulegende Energiepreise bei Öl und Gas hielten Anleger aber nicht davon ab, kräftig deutsche Standardwerte zu kaufen.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 14.030,04€ Hebel 15,00 Ask 7,42 Zum Produkt Long Long Basispreis 12.425,00€ Hebel 14,92 Ask 9,31 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.