EDEKA stärkt Bio-Offensive mit Naturkind (FOTO)

- NATURKIND-Produkte: neue Möglichkeiten für den Vertrieb

- NATURKIND-Welten: Marktplatz für Bio-Bäuerinnen und -Bauern sowie

Bio-Fachmarken

- Neue Geschäftsführung der Naturkind Lebensmittelvertriebs GmbH



Der EDEKA-Verbund fühlt sich den Bio-Bäuerinnen und -Bauern genauso verpflichtet

wie den Kund:innen: Mit der Bio-Marke NATURKIND bietet EDEKA nun neue

Möglichkeiten des Vertriebs und Kooperationsausbaus, um gemeinsam eine

wachstumsreiche Zukunft zu gestalten. Dabei setzt der EDEKA-Verbund bei seiner

Bio-Offensive auf drei Erfolgsfaktoren: eine Produktmarke, Bio-Marktplätze

innerhalb der EDEKA-Märkte sowie eigenständige Fachmärkte - und vereint alle

drei unter der Dachmarke NATURKIND.





Neue Vertriebsmöglichkeiten für NATURKIND-ProdukteDie neue Fachhandelsmarke NATURKIND, die als Bio-Mehrwertmarke konzipiert ist,steht nicht nur den Vertriebsformaten NATURKIND-Märkte, NATURKIND-Welten, EDEKA,Marktkauf, BUDNI und Netto Marken-Discount zur Verfügung, sondern ist auch fürinteressierte Händler im In- und Ausland grundsätzlich geöffnet. Voraussetzungdafür: Ökologische wie soziale Nachhaltigkeit ist in der Unternehmensstrategieverankert. Denn NATURKIND-Bio-Produkte stammen zu 100 Prozent aus ökologischerLandwirtschaft. Sie zeichnen sich vor allem durch ein attraktivesPreis-Leistungsverhältnis bei gleichzeitig höchstem Anspruch an Qualität undnachhaltiger Erzeugung aus. Viele NATURKIND-Produkte werden nach den Richtliniender Anbauverbände Bioland e.V., Naturland e.V. und Biopark e.V. erzeugt undgehen damit weit über den EU-Bio-Standard hinaus. Einige Artikel tragen weitereNachhaltigkeitssiegel wie FAIRTRADE. Hinzu kommt der WWF-Panda, das Logo desEDEKA-Partners für Nachhaltigkeit, das den Verbraucher:innen zusätzlicheOrientierung beim Einkauf gibt. Ein modernes Verpackungsdesign in grüner"Wimmelbild"-Optik sorgt für Aufmerksamkeit im Bio-Regal. Mit Produkten wieSnacks, Basmatireis, Mozzarella oder Espresso umfasst das NATURKIND-Sortimentbis Ende des Jahres rund 100 Produkte und wird stetig weiter ausgebaut.NATURKIND als Marktplatz für hochwertige Bio-ProdukteDas Fachmarktkonzept NATURKIND sowie die NATURKIND-Welten, die als Biotope inden EDEKA-Märkten fungieren, bieten für Bio-Bäuerinnen und -Bauern dieMöglichkeit eines Marktplatzes für ihre Produkte. Damit beweist sich NATURKINDals Partner und Brückenbauer zwischen den Bio-Bäuerinnen und -Bauernund denKund:innen - gleichzeitig setzt das Konzept klar auf Marktwachstum, was speziellin unsicheren Zeiten für die gesamte Branche wertvoll ist. DieNATURKIND-Fachmärkte und -Welten bieten Verbraucher:innen einen einfachen Zugangzu Bio-Fachhandelsmarken. Produkte bekannter Bio-Marken und Anbauverbände findensich hier gleichberechtigt neben Lebensmitteln aus regionaler und lokaler,biologischer Erzeugung, dazu können auch Brot- und Backwarentheken gehören sowieUnverpackt-Module und Naturkosmetik. Für 2022 sind weitere Neueröffnungengeplant.Auch organisatorisch bildet EDEKA die Bedeutung der Bio-Offensive ab. ClaasMeineke und Dr. Robert Poschacher führen ab 01.08.2022 als Geschäftsführer dieNaturkind Lebensmittelvertriebs GmbH.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbundsbasiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihenrund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen aufEinzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität undGenuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus vonVertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination derEDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert dasnationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir liebenLebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierungverbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discountsetzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mitonline-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mitdem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum desUnternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2021 mit über 11.100 Märkten und rund405.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 62,7 Mrd. Euro. Mitrund 19.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder inDeutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: mailto:presse@edeka.dehttps://verbund.edekaWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/5280737OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG