Mobilum Technologies schließt Jahresabschlussprüfung ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 25. Juli 2022 - Mobilum Technologies Inc. (das „Unternehmen“) (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B), gibt bekannt, dass die Prüfung des Jahresabschlusses für das am 28. Februar 2022 abgelaufene Geschäftsjahr nun erledigt wurde und der Jahresabschluss zusammen mit der begleitenden Stellungnahme und Analyse der Unternehmensführung (MD&A) sowie den Bescheinigungen der verantwortlichen Personen eingereicht wurde. Den Lesern wird nahegelegt, diese Unterlagen im Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite ( www.sedar.com ) nachzulesen.

Aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss des Audits und mangels Verfügbarkeit von Personal im Rechnungswesen geht das Unternehmen nun davon aus, dass sich die Einreichung des Zwischenabschlusses für die am 31. Mai 2022 abgelaufene Dreimonatsperiode samt der begleitenden Stellungnahme und Analyse der Unternehmensführung (MD&A) (zusammen die „erforderlichen Unterlagen“), die spätestens am 2. August 2022 vorgelegt werden müssen, verzögern wird. Das Unternehmen rechnet damit, dass die zur Vorlage erforderlichen Unterlagen spätestens am 12. August 2022 abgeschlossen und eingereicht werden können.

Aufgrund der zu erwartenden Verzögerung beabsichtigt das Unternehmen, bei der British Columbia Securities Commission einen Antrag auf Erteilung eines Handelsverbots für das Management (Management Cease Trade Order/„MCTO“) zu stellen. Wird diesem Antrag (MCTO) stattgegeben, dann sind, während dieser in Kraft ist, der CEO und der CFO des Unternehmens sowohl direkt als auch indirekt vom Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens ausgeschlossen. Im Falle der Erteilung des MCTO werden Personen, bei denen es sich um keine Directors, Führungskräfte oder firmeninterne Personen handelt, nicht in ihrer Handlungsfähigkeit in Bezug auf den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens eingeschränkt. Die Verfügung (MCTO) würde dann so lange in Kraft bleiben, bis die für die Einreichung erforderlichen Unterlagen fertiggestellt oder der Antrag widerrufen bzw. abgeändert wird.

Das Unternehmen bekräftigt, dass es den Bestimmungen der alternativen Informationsrichtlinien, die in den Abschnitten 9 und 10 der Nationalen Vorschrift 12-203 - Management Cease Trade Orders („NP 12-203“) beschrieben sind, so lange nachkommen wird, wie es mit der Einreichung der erforderlichen Unterlagen in Verzug ist. Einen anderen näher definierten Verzug des Unternehmens gemäß NP 12-203 hat es nicht gegeben. Das Unternehmen hat keinerlei Schritte in Richtung eines Insolvenzverfahrens unternommen und verfügt auch über keine anderen wesentlichen Informationen, die der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden müssten. Das Unternehmen hat die vorstehenden Erklärungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Wertpapiergesetze getätigt.