Sommererlebnis Resterkogel ? spielen und staunen

Kitzbühel (ots) - Mit über 3.000 Besuchern wurde das Sommererlebnis Resterkogel

mit Wasserlehrpfad am Speichersee am 24. Juli im Rahmen des Bergfestes

Resterkogel eröffnet.



Ab sofort ist das Wanderparadies Resterkogel auch im Sommer eine beliebte

Erlebnis-Destination für die ganze Familie. Dr. Wolfgang Viertler, Bürgermeister

von Mittersill, Michael Sinnhuber, Geschäftsführer vom Tourismusverband

Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden und Franz Wieser, Betreiber der Panoramabahn

Kitzbüheler Alpen, wissen, wie wichtig es ist, dass Kinder in der Natur Raum

erhalten, um ganz Kind sein zu können. "Wir legen großen Wert darauf, dass

unsere jüngsten Gäste einen spielerischen Zugang zur Bergwelt bekommen. Sich zu

bewegen und die Welt zu entdecken, zählen zu den natürlichen Bedürfnissen von

Kindern. Das Thema Wasser ist - im wahrsten Sinne des Wortes - das verbindende

Element am Resterkogel", sind sich Viertler, Sinnhuber und Wieser einig. Gerade

an heißen Sommertagen ist das Sommererlebnis für eine Abkühlung sehr zu

empfehlen. Die Gastronomie spielt für das Gesamtkonzept eine wichtige Rolle,

weshalb auch das Bergrestaurant Pinzgablick das Sommererlebnis Resterkogel

unterstützt. Ein besonderes Augenmerk erhält die Ökologie.