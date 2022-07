Jackpot Digital unterzeichnet Vertrag über 2 Spieltische mit dem Buffalo Bill‘s Casino Resort in Nevada

Vancouver, British Columbia 25. Juli 2022 – Jackpot Digital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Jackpot“) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (Frankfurter Börse: LVH3) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es mit dem Buffalo Bill‘s Casino Resort in Primm, Nevada, eine Lizenzvereinbarung über die Installation von zwei (2) elektronischen Tischspielen („ETG“) der Marke Jackpot Blitz unterzeichnet hat. Die Lizenzvereinbarung steht unter dem Vorbehalt, dass die üblichen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden.

Buffalo Bill‘s ist eines von drei Häusern innerhalb von Primm Valley Casino Resorts, einer großen Resortanlage auf der Nevada-Seite der Grenze zwischen Nevada und Kalifornien. Primm Valley Casino Resorts ist Teil der Affinity Gaming Group, die in den Vereinigten Staaten acht Casino-Resorts besitzt.

Jake Kalpakian, President und CEO, erklärte: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Buffalo Bill‘s Casino Resort im Rahmen unserer ersten offiziellen Vereinbarung mit einer Anlage in Nevada. Buffalo Bill‘s ist ein weiteres neues Casino in unserem wachsenden Kundenportfolio, und Nevada ist eindeutig eine wichtige Ergänzung unserer wachsenden Liste neuer Jurisdiktionen. Wir sind zuversichtlich, dass Jackpot Blitz in Nevada eine große Präsenz genießen wird, und wir erwarten, dass wir in allen Märkten vertreten sein werden, sowohl in großen als auch in kleinen.“

Über Jackpot Digital Inc.

Jackpot Digital Inc. ist ein führender Hersteller elektronischer Tischspiele für die Kreuzfahrtschiffbranche und die regulierte Kasinoindustrie. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Mehrspieler-Gaming-Produkte, unter anderem Poker und Kasinospiele, die durch ein solides Angebot an Backend-Tools für Betreiber ergänzt werden, mit welchen diese ihr Gaming-Geschäft effizient kontrollieren und optimieren können.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über Jake H. Kalpakian, President und CEO, unter (604) 681- 0204, Durchwahl 6105, oder auf der Website des Unternehmens unter www.jackpotdigital.com.

Für das Board of Jackpot Digital Inc.,

„Jake H. Kalpakian“

Jake H. Kalpakian,

President & CEO

Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens sollte als spekulativ angesehen werden.