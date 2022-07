Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.07.2022

Kursziel: CAD1,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 1,55 auf CAD 1,70.

Zusammenfassung:

Almonty gab am 5. Juli bekannt, dass es den vollständig ausgefüllten Antrag auf Inanspruchnahme der ersten USD12,8 Mio. aus der Finanzierungsfazilität für das Sangdong-Wolframprojekt in Höhe von USD75,1 Mio. erhalten hat. Die erste Inanspruchnahme wird Almonty nach Abschluss der Hypothekeneintragung in Südkorea, die wir bis Ende dieses Monats erwarten, überwiesen. Die Bestellungen für große Geräte mit langer Vorlaufzeit, wie z. B. die Mahl- und Flotationsanlagen, wurden bereits im letzten Jahr erteilt, so dass sich der Anstieg der Projektkosten wahrscheinlich auf 5% beschränken wird, was durch die in den Projektkosten enthaltene Rückstellung von 15% aufgefangen wird. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme wird nun für das zweite Halbjahr 2023 erwartet. China war im Jahr 2021 für mehr als 80% der weltweiten Primärwolframproduktion verantwortlich, während Russland und Vietnam zusammen weitere 10% ausmachten. Wenn Sangdong ab Mitte dieses Jahrzehnts seine volle Kapazität erreicht, wird es ca. 30% des nicht-chinesischen und 7-10 % des weltweiten Angebots ausmachen. Der Abschluss der Finanzierung des Wolframprojekts wird es Almonty ermöglichen, weitere Möglichkeiten bei Sangdong zu verfolgen. Am 18. Juli veröffentlichte Almonty eine erste JORC-konforme Ressourcenschätzung für die Molybdänlagerstätte bei Sangdong. Diese weist abgeleitete 21,48 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,26 % MoS2 auf der Grundlage eines Cutoff-Gehalts von 0,19 % aus. Bei einem aktuellen Molybdänpreis von über 50.000 USD/Tonne beträgt der In-situ-Wert der Ressource über USD1,7 Mrd. Zum Vergleich: Die Wolframressource Sangdong hat einen In-situ-Wert von USD2 Mrd. Die künftigen Molybdän- und Wolframminen werden über eine gemeinsame Infrastruktur verfügen. Im März unterzeichnete die KfW-IPEX-Bank eine Absichtserklärung über die Bereitstellung von weiteren USD50 Mio. für eine Anlage zur Weiterverarbeitung von Nano-Wolframoxid/Wolframoxid in Südkorea. Südkorea ist der größte Pro-Kopf-Verbraucher von Wolfram weltweit. Es verbraucht auch ~40 % des weltweiten Wolframhexafluoridgases, das bei der Herstellung von Halbleitern verwendet wird, deren Rohstoff Nanowolframoxid ist. Allerdings importiert das Land derzeit 95 % seines Wolframoxidbedarfs aus China. Der Rohstoff für die Wolframoxidanlage könnte aus Sangdong, lokalem Schrott und auch aus den Almonty-Minen Panasqueira und Valtreixal in Europa stammen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und erhöhen das Kursziel von CAD1,55 auf CAD1,70.



