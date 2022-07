In den letzten beiden Wochen konnten die Aktienmärkte in Summe zulegen. Dabei waren die marktbeherrschenden Themen alles andere als freundlich für die Stimmung: Gashysterie in Deutschland, eine überraschend kräftige Zinserhöhung durch die EZB, politische Turbulenzen in Italien und ein Rückgang des BIPs im zweiten Quartal in China, wo die Null-Covid-Politik ihren Tribut forderte. Die Inflationszahlen in den USA fallen derweil weiterhin höher als erwartet aus. Marktteilnehmer diskutieren bereits, ob die Fed auf ihrer nächsten Sitzung Ende Juli die Zinsen um 100 BP erhöhen könnte, anstatt der bisher eingepreisten 75 BP. Mit einer Zinserhöhung von 50 BP auf nunmehr 0 Prozent beendete die EZB die Ära der Negativzinsen. Erstmals seit elf Jahren wurden damit in der Eurozone wieder die Zinsen erhöht. Erwartet worden war nur eine Erhöhung von 25 BP, so wie es die EZB in ihrer „Forward Guidance“ immer wieder betont hatte. Die nächste Erhöhung ist für den September geplant und der Markt erwartet hier abermals einen Schritt um 50 BP. Erinnert sei jedoch an die letzten beiden Male, als die EZB die Zinsen erhöhte, 2008 und 2011, wo die EZB kurz nach der Zinswende jeweils rasch wieder in den Zinssenkungsmodus wechselte, da sich insbesondere die Staaten der Euro-Peripherie massiven Problemen ausgesetzt sahen. Dem entgegen wirken soll das neue Krisenwerkzeug „TPI“ (Transmission Protection Instrument). Dieses ermöglicht durch unbegrenzte Anleihekäufe die Manipulation der Anleiherenditen, falls die EZB bspw. den Risikoaufschlag Italiens für ungerechtfertigt hoch hält. Offen ist noch, wie die europäische Konjunktur die Zinserhöhungen verkraften wird. Die Stimmung, bspw. gemessen durch den ZEW-Index, ist jetzt fast schon so mies wie zur Finanzkrise 2008. In den USA fiel derweil die Stimmung im für die US-Wirtschaft wichtigen Dienstleistungssektor unerwartet stark und notiert nun ebenfalls unter der 50 Punkte-Marke.

Während die Zinsen am kurzen Ende durch die aggressive Notenbankpolitik getrieben werden, wird das lange Ende eher von den zunehmenden Rezessionsängsten beeinflusst. Den Moventum-Portfolios kam diese Entwicklung nicht entgegen. Aufgrund der sehr kurzen Positionierung konnten sie nicht vollumfänglich partizipieren. Als hilfreich erwies sich hingegen das Engagement in Spread-Sektoren.