- Über 60 Prozent des unabhängigen Einzelhandels sieht keinen

Digitalisierungsbedarf oder scheuen die Digitalisierung aus Überforderung.

- Experte Prof. Dr. Heinemann sieht mangelnde Digitalisierung kritisch.

- Zeitgleich starker Zulauf beim Onlinegroßhandel: Digitale Beschaffung wird

immer relevanter.

- Bereits jede:r fünfte Einzelhändler:in nutzt Onlinegroßhändler und sammelt

dabei positive Erfahrungen.



Der unabhängige, mittelständische Einzelhandel in Deutschland sieht sich mit

einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, die seinen Erfolg erschweren:

hohe Ladenmieten, Wettbewerbsdruck durch E-Commerce und große Händler sowie die

Pandemie. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Wie steht es hier um die

Digitalisierung? Vier von zehn Einzelhändler:innen haben sich noch nicht mit

digitalen Lösungen beschäftigt. Hier bedarf es vor allem unkomplizierter und

schnell einsetzbarer Lösungen. Denn laut Studie ist die Überforderung mit den

Aufgaben und Technologien ein Grund für die Digitalisierungslücke. Ein

Erfolgsbeispiel ist das Umdenken im Beschaffungsprozess: Bereits jede:r fünfte

Einzelhändler:in informiert sich mittlerweile auf Onlinegroßhandelsplattformen.

64 Prozent der Befragten sind offen für digitalen Beschaffungsalternativen.





Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Studie, die das Marktforschungsinstitut IFHKöln im Auftrag der weltweit größten digitalen Großhandelsplattform FaireWholesale (https://www.faire.com/) im Juli 2022 umgesetzt hat. 213 unabhängigeEinzelhändler:innen verschiedener Branchen mit einem maximalen Umsatz von 1,5Mio. Euro äußerten sich in der Befragung zum Thema "Wie digital ist der deutscheEinzelhandel?"Mit digitalen Lösungen den Herausforderungen begegnenDie Hälfte der befragten Unternehmen, deren Läden in städtischen Lagenangesiedelt sind, gibt an, dass sich die Corona-Pandemie negativ auf ihreGeschäfte ausgewirkt hat. Im Lockdown konnte niemand shoppen gehen,Lieferengpässe schmälerten das Sortiment. 36 Prozent der Befragten informierensich normalerweise auf Großhandels- und Ordermessen zu neuen Trends undProdukten. Diese wurden jedoch während der Corona-Krise abgesagt."Traditionell stellen wir unsere Produkte auf internationalen Handelsmessenstationären Händler:innen vor, doch diese Veranstaltungen fielen in denvergangenen zwei Jahren immer wieder aus", beschreibt Faire Kundin Antje Risau,Gründerin von WeeDo Funwear das Problem aus Hersteller:innensicht. "EinRiesenproblem, das wir mit einer digitalen Großhandelsplattform wie Faire lösenkonnten. Dort treffen auch im Lockdown kleine Einzelhändler:innen und kleineMarken aufeinander. Online rettet somit kleine stationäre Marken und Läden."