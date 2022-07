Inflation sorgt für Gebrauchtwaren-Boom - Warum der Handel mit B-Ware und Retouren jetzt besonders rentabel ist (FOTO)

Nürnberg (ots) - Konstantinos Vasiadis ist der Geschäftsführer der Elvinci.de

GmbH, die seit vielen Jahren im Handel mit B- und Retourenwaren tätig ist. Der

Experte weiß, warum sich dieses Geschäft in Zeiten der Inflation ganz besonders

lohnt.



Die Inflationsrate in Deutschland ist in diesem Jahr mit durchschnittlich 6,5

Prozent so hoch wie seit über 20 Jahren nicht mehr - Tendenz steigend. Die

Gründe dafür sind vielfältig und die Folgen verheerend. Die Energiekosten

vervielfachen sich, die Preise für Lebensmittel und Konsumgüter steigen massiv

an und Arbeitnehmer fordern mehr Geld, um ihre Kaufkraft zu bewahren. Das heizt

die Inflation zusätzlich an und die Wirtschaft rutscht in die Lohn-Preis-Spirale

ab. Die Konsequenzen sind drastisch und treffen fast jeden. Doch für

Retourenhändler tun sich gerade jetzt große Möglichkeiten auf. Konstantinos

Vasiadis ist Experte für B-Waren und weiß, warum der Handel mit B- und

Retourenwaren aktuell besonders rentabel ist.