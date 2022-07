X1 Esports unterschreibt Vereinbarung zur Übernahme von Vermögenswerten der Rocket League-Community ShiftRLE

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Nach Abschluss der Akquisition soll ShiftRLE das globale Videospielportfolio von X1 um Medienobjekte erweitern, die ein starkes Nutzerengagement und Wachstum aufweisen.

Es wird erwartet, dass die Transaktion die Position von X1 im Bereich der Videospielmedien stärkt und die über 30.000 Social -Media-Follower von Shift unter twitter.com/ ShiftRLE hinzufügt

Rocket League hat weltweit durchschnittlich über 80 Millionen Spieler pro Monat (1)

Die Akquisition wird dazu beitragen, die strategischen Prioritäten von X1 zu erfüllen, nämlich ein vielfältiges Videospiel-Ökosystem-Portfolio aufzubauen und globalen Marken Zugang zu den Zielgruppen der Generation Z zu verschaffen.

Vancouver, BC – 25. Juli 2022 – X1 Esports and Entertainment Ltd. („X1 Esports“ oder das „Unternehmen“) (CSE: XONE – WKN: A3DQM2), ein Esports-Portfoliounternehmen, das ein wachsendes esports-Franchise besitzt und betreibt, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb von ShiftRLE ("Shift"), einem Online-Nachrichtenportal mit Schwerpunkt auf dem beliebten Videospiel Rocket League, abgeschlossen hat.

"Die Aufnahme von ShiftRLE in das X1-Portfolio wird eine hervorragende Ergänzung sein", sagte Mark Elfenbein, CEO von X1. "Das wird uns nicht nur dabei helfen, unsere strategischen Prioritäten zu erfüllen, ein vielfältiges Videospiel-Ökosystem aufzubauen und globalen Marken Zugang zu einem GenZ-Publikum zu verschaffen, sondern wird auch die Position von X1 im Bereich der Videospielmedien stärken.“

Informationen zu ShiftRLE

Das in Las Vegas ansässige Unternehmen ShiftRLE, das von den Mitbegründern Achilleas Fotiou und Jalen Jones geleitet wird, hat seit seinem Start im Jahr 2020 ein stetiges Wachstum der Nutzerzahlen verzeichnet. Shift erreicht derzeit über 8 Millionen Impressionen während der Saison des RLCS und verzeichnet ein Wachstum von 14 Millionen Impressionen während der Transferzeiten, in denen der Roster-Nachrichtenzyklus am aktivsten ist. Mit Niederlassungen in Amerika und Europa hat die Organisation eine internationale Präsenz in der Esports-Branche aufgebaut.

"Wir sind begeistert, ein Teil der X1-Familie zu werden, da sie das Potenzial sehen, das wir im Wachstum von Rocket League als Esport haben", sagte Jalen Jones, Mitbegründer von ShiftRLE. "Mit X1 im Rücken planen wir, Shift auf die nächste Stufe zu heben. Unser ultimatives Ziel ist es, Shift zu einer Drehscheibe zu machen, in der Rocket League-Fans die neuesten Highlights und Statistiken abrufen und an interaktiven Aktivitäten wie Pick 'Ems, Fantasy und schließlich an unseren eigenen Turnieren teilnehmen können. Wir wollen, dass Shift eine Brücke zwischen den Gelegenheits- und den Hardcore-Spielern von Rocket League bildet, mit ansprechenden Inhalten, die mehrere Zielgruppen ansprechen."

Rocket League ist einer der weltweit führenden Esports-Disziplinen (2). Mit seinen 5-Minuten-Spielen, die Non-Stop-Action bieten, hat das Auto-Fußball-Hybridspiel seit seiner Einführung ein beträchtliches Wachstum bei Spielern aller Demografien erfahren und verzeichnet jetzt laut Active Player (3) einen weltweiten Durchschnitt von 80 Millionen Spielern pro Monat.

Shift ist eine unabhängige Nachrichtenquelle für Rocket League-Fans. Shift wurde zunächst dadurch bekannt, dass es exklusive Informationen hinter den Kulissen über Rocket League Roster Moves und Tryouts erhielt, bevor diese öffentlich bekannt wurden. Shift spielt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass das Gespräch über Rocket League esports auch jenseits des Spielfelds weitergeht, indem es über Roster-Transaktionen und allgemeine esport-Nachrichten berichtet.

Transaktionsbedingungen

Der Abschluss der geplanten Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die Abschlussbedingungen des APA, einschließlich des Abschlusses von Beratungsvereinbarungen zwischen X1 und wichtigen Personen bei ShiftRLE (die Beratungsvereinbarungen"). Das Abschlussdatum wird voraussichtlich am oder vor dem zehnten Geschäftstag nach der Unterzeichnung des APA liegen.

Gemäß dem APA wird X1 100 % der Vermögenswerte von ShiftRLE erwerben und das Schlüsselpersonals von ShiftRLE übernehmen, und zwar zu einem Gesamtpreis von (i) 50.000 US$ in bar, wovon 25.000 US$ beim Abschluss und 25.000 US$ innerhalb von 45 Tagen nach dem Abschluss zahlbar sind; (ii) 333.333 Stammaktien am Kapital von X1 mit einem angenommenen Ausgabepreis von 0,45 CAD$ pro Stammaktie (die "Consideration Shares"), die an jedes der vier Schlüsselpersonen verteilt werden, und (iii) ein Anteil von 7 % der Bruttoeinnahmen, die Shift in den ersten (36) Monaten nach dem Abschluss erwirtschaftet, bis zu einem Höchstbetrag von 250.000 US$ (der "Earnout"). Der Earnout kann nach Wahl des Unternehmens in bar oder in Stammaktien ausgezahlt werden, und zwar zu einem Preis, der dem vierzehntägigen Börsenkurs vor dem Auszahlungsdatum entspricht, oder zu einem anderen Preis, der gemäß den Richtlinien der Börse erforderlich ist.

Die Aktien unterliegen einer von der CSE auferlegten Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum und einer vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkung, die dazu führt, dass 25 % der Aktien sechs (6) Monate nach dem Abschlussdatum und danach in Abständen von sechs (6) Monaten freigegeben werden. Die Aktien der Gegenleistung sind bei Abschluss der Transaktion an das Schlüsselpersonal von ShiftRLE zu zahlen, und zwar gleichzeitig mit ihrem Eintritt in die Beratungsverträge.

Gemäß den Beraterverträgen wird X1 jedes der vier Schlüsselpersonen von ShiftRLE als Berater für X1 anstellen, um den Betrieb des Shift-Mediengeschäfts fortzuführen. Jalen Jones, Mitbegründer von ShiftRLE, wird als Operations Manager von Shift Media fungieren, Achilleas Vaios Fotiou, Mitbegründer von ShiftRLE, wird Investigative Lead sein, Martin Faltus wird Digital Content Lead sein und Louis Sliwa wird Designer und Community Manager sein.

Wichtige Highlights der Transaktion

Wa chstum der Twitter-Nutzer auf über 30.000 Follower (4)

Fähigkeit, Social Media Impressions zu liefern: Shift erreicht monatlich Millionen von Social Media Impressions

Möglichkeit, in das wachsende Rocket League-Ökosystem einzusteigen.

Über X1

X1 Esports and Entertainment ist ein Gaming- und Medienportfoliounternehmen, das ein wachsendes Esports-Franchise, RixGG, besitzt und betreibt. Das Geschäft von Rix.gg ist das wettbewerbsorientierte Spielen von Videospielen durch Teams um Geldpreise und die damit verbundenen Aktivitäten wie Merchandising und die Veranstaltung von Turnieren.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.X1Esports.com oder per E-Mail an info@X1Esports.com.

1) „Rocket League: Rocket League Live Player Count and Statistics", Active Player, https://activeplayer.io/rocket-league/ (Zugriff: 22. Juli 2022).

2) "Top 15 der beliebtesten PC-Spiele des Jahres 2022", Active Player, https://activeplayer.io/top-15-most-popular-pc-games-of-2022/ (Zugriff am 22. Juli 2022).

3) Siehe Anmerkung 1.

4) twitter.com/ShiftRLE (abgerufen am 22. Juli 2022).

