Die aktuelle Gas-Lage treibt die Politik, aber auch Unternehmen und Verbraucher um. Die Preise gehen bereits jetzt durch die Decke. Was aber, wenn das Gas im Herbst und Winter knapp wird? Eine Lösung: Die Biogasproduktion soll ausgeweitet werden. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der letzten Woche an.

Habeck-Turbo