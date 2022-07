DSGVO Forensische Prüfung von Videokonferenzen - große US-Anbieter fallen durch

Hamburg (ots) - Auf der Cyberabwehrkonferenz Schleswig-Holstein, die am 17. Juni

2022 in Kiel stattfand, wurden Ergebnisse zur forensischen Prüfung von

Videokonferenzen großer US-Anbieter vorgestellt.



IT-Forensiker der PAN AMP AG haben seit 2020 in Hamburg Videokonferenz-Software

in Analyse-Netzwerken installiert, um die Aktivitäten der Software während der

Teilnahme an realen Videokonferenzen zu analysieren. In den Ergebnissen wurden

Funktionalitäten erfasst, die das Verständnis von Telemetriedaten in ein neues

Gesamtbild stellen, da Ausleitungen belegt und nachverfolgt werden konnten.