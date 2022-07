Shanghai (ots) - Die China International Import Expo (CIIE) ist eine wichtige

Plattform für das internationale Beschaffungswesen, die Investitionsförderung,

den kulturellen Austausch und die offene Zusammenarbeit. Sie wird seit vier

Jahren in Folge erfolgreich veranstaltet und gilt weithin als internationales

öffentliches Gut und multilaterales Handelssystem sowie als zentraler Träger für

den Aufbau einer offenen Weltwirtschaft und einer Gemeinschaft mit einer

gemeinsamen Zukunft für die Menschheit.



Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat das CIIE an Umfang und Einfluss gewonnen.

Die Fläche der Gewerbeausstellung wird von 270.000 Quadratmetern im Jahr 2018

auf 366.000 Quadratmeter im Jahr 2021 erweitert. Auf den vergangenen vier CIIEs

haben die Aussteller mehr als 1.500 neue Produkte, Technologien und

Dienstleistungen vorgestellt und vorläufige Geschäftsabschlüsse im Wert von über

270 Milliarden Dollar getätigt.





Während die CIIE in ihr fünftes Jahr geht, haben multinationale Ausstellerweiterhin ihre Hoffnung auf eine Teilnahme an der diesjährigen Ausgabe imNovember bekundet.Bei einer Online-Zeremonie, die kürzlich stattfand, unterzeichneten mehr als 30namhafte Unternehmen und Institutionen Verträge für die Teilnahme an der fünftenCIIE und zeigten damit ihren Optimismus in Bezug auf den chinesischen Markt.Marc-Antoine Jamet, Generalsekretär von LVMH, lobte bei der Zeremonie China alseinen pulsierenden, riesigen und wachsenden Markt und als wichtigeInspirationsquelle für die Gruppe. Er fügte hinzu, dass die Durchführung derCIIE, trotz Covid-19, das Vertrauen Chinas und seine glänzenden wirtschaftlichenAussichten zeige.Zu den unter Vertrag genommenen Unternehmen gehörten nicht nur Firmen mitlangjährigen Verbindungen zu China und der CIIE wie LVMH, Bristol-Myers Squibbund Marubeni, sondern auch Newcomer wie Gilead Science , Rio Tinto und BHPBilliton.Bislang sind mehr als 80 Prozent der geplanten Ausstellungsfläche fürUnternehmen reserviert, und mehr als 260 Fortune Global 500-Unternehmen undBranchenführer werden an der Messe teilnehmen.Viele Länder haben ihre Teilnahme an der Länderausstellung bestätigt, währendauf dem Internationalen Wirtschaftsforum Hongqiao, einem wichtigen Teil derMesse, ein neuer Bericht über die Weltoffenheit und der Weltoffenheitsindexveröffentlicht werden.Da so viele ihr Interesse bekundet haben, werden die Plätze schnell belegt sein.Melden Sie sich unbedingt für die fünfte Ausgabe an, bevor die Zeit abläuft!Hier können Sie sich registrieren:https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en .Pressekontakt:Nie QingxinTel.: 0086-21-67008870/67008988Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/140429/5281101OTS: CIIE