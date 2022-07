Wenn die Kontrolle der Arbeitssicherheit fehlt - Sicherheits-Experte verrät, warum beim Arbeitsschutz nachgelegt werden muss und wie Unternehmen trotzdem für Sicherheit ihres Personals sorgen können (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Beim Arbeitsschutz mangelt es in Deutschland vor allem an

einem: der Mindestbesichtigungsquote. Eine Gesetzesänderung, die alle Betriebe

häufiger auf die Sicherheitsmaßnahmen kontrollieren sollte. Doch fehlt es für

die Umsetzung an allen Ecken an Personal. Unternehmen sind dann auf sich allein

gestellt.



"Viele Betriebe wissen gar nicht, dass sie in ihrem Arbeitsschutz Lücken haben.

Kontrollen würden diese Lücken endlich aufdecken. Wiederum andere Betriebe

vernachlässigen die Arbeitssicherheit bewusst - und werden dann nicht bestraft",

erklärt Sicherheits-Experte Donato Muro. Gerne verrät er in folgendem

Gastbeitrag, wie Firmen und Mitarbeiter gemeinsam für wirksamen Arbeitsschutz

sorgen.