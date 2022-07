Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eppelborn (ots) - Denis Ruhnke und Dimitrij Rifert sind die Gründer der FirmaDR-Ecom Consulting. Die E-Commerce-Experten haben sich mit ihrem Unternehmen densogenannten Streckenhandel spezialisiert und unterstützen Selbstständige undGründer dabei, ihren eigenen Onlineshop aufzubauen, sicher zu skalieren undautomatisiert hohe Umsätze zu generieren, ohne dabei selbst Produkte auf Lagerzu haben. Dabei setzen die beiden Experten auf die richtige Positionierung: Inihren Coachings teilen sie ihre Expertise und zeigen ihren Kunden, wie sie imE-Commerce umsatzstarke Projekte realisieren.Der E-Commerce wächst - und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. DieVorteile aus Sicht der Konsumenten liegen dabei klar auf der Hand:Zeitersparnis, eine nahezu grenzenlose Auswahl an Produkten und ein bequemesEinkaufserlebnis. Das schnelle Wachstum und die vielen Marktteilnehmer stellenGründer sowie Onlineshop-Besitzer jedoch vor große Herausforderungen: Wie kannman sich erfolgreich und zielgruppenadäquat positionieren? Welche Werbemaßnahmenbringen den gewünschten Geschäftserfolg? Nicht selten werden die Erwartungen anUmsätze und Shopbesucher verfehlt. Hier setzen Denis Ruhnke und Dimitrij Rifertvon der DR-Ecom Consulting an: Sie helfen Unternehmern beim Aufbau sowie derSkalierung ihres Onlineshops und unterstützen sie dabei, nachhaltiges Wachstumzu erzielen. "Ich möchte Menschen eine andere Perspektive bieten und ihnen eineChance geben, sich im E-Commerce zu positionieren", so Denis Ruhnke. In ihrenCoachings geht es deshalb in erster Linie darum, Wissen zu vermitteln, welchesspäter erfolgreich umgesetzt werden kann. "Das ist vor allem für diejenigeninteressant, die sich ein automatisiertes Einkommen aufbauen und vom digitalenWachstum profitieren möchten", erklärt Dimitrij Rifert.Die beiden Experten kennen die Herausforderungen im E-Commerce und unterstützenOnlineshop-Betreiber und Gründer nicht nur kurzfristig bei der Optimierung ihrerVerkäufe, sondern helfen ihnen langfristig ein erfolgreiches Geschäftsmodell zuentwickeln und ihre Zielgruppe effektiv zu begeistern. Neben umfassendenWeiterbildungen im E-Commerce-Bereich bringen sie auch die praktische Erfahrungaus ihrer eigenen Tätigkeit als Onlineshop-Betreiber mit. Heute wissen dieCoaches um die Besonderheiten des Markts und worauf es bei einem erfolgreichenAufbau eines Onlineshops ankommt: "Im E-Commerce hast du entweder ein eigenesgutes Produkt oder du solltest mit sogenanntem Dropshipping starten", erklärt