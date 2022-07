Bürgergeld würde Chancen auf erfolgreiche Vermittlung verschlechtern

Berlin (ots) - "Der interne Revisionsbericht der Bundesagentur für Arbeit macht

deutlich, dass ein Bürgergeld, wie es Bundesarbeitsminister Heil anstrebt, die

Chancen auf eine Vermittlung von Arbeitslosen noch weiter verschlechtern würde",

so Dr. Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Bundesverbandes Der Mittelstand.BVMW.

"Vielmehr kommt es darauf an, Arbeitsanreize zu erhöhen. Im Ergebnis muss

Empfängern von Arbeitslosengeld II vom Zuverdienst mehr Netto übrigbleiben."



Allerorten ist der Arbeitskräftemangel in Deutschland offenkundig. 2,4 Millionen

Arbeitslose könnten da einen spürbaren Beitrag zur Entlastung leisten. Hierauf

müssen die 155 Agenturen für Arbeit mit ihren etwa 600 Niederlassungen ihr

Hauptaugenmerk richten. Dazu gehört beispielsweise, dass das Matching zwischen

Stellenangeboten und Arbeitssuchenden unter Berücksichtigung der individuellen

Fähigkeiten stark verbessert werden muss.