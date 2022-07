Nach der steilen Kursrallye bei Caterpillar zwischen März 2020 und Juni 2021 mit einem Verlaufshoch bei 246,69 US-Dollar setzt eine nicht unerwartete Konsolidierung ein, diese brachte Abschläge in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts sowie der Kursmarke von 167,08 US-Dollar innerhalb einer 1-2-3-Abwärtsbewegung hervor. Aktuell zeichnet sich seit einigen Tagen im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts eine eindeutige Stabilisierung ab, die gerne für ein spekulatives Long-Investment im laufenden Abwärtstrend genutzt werden kann. Bestehende Short-Positionen sind dagegen zu schließen.

Konsolidierung abgeschlossen

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, erst oberhalb des Widerstandes von rund 180,00 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Zugewinne in der Caterpillar-Aktie zunächst an 188,08 US-Dollar merklich an, ein weiteres Ziel darüber könnte die Unterseite des vorausgegangenen Aufwärtstrends (bärische Flagge) um 196,00 US-Dollar darstellen. So viel geht zumindest aus der Auswertung im Rahmen einer technischen Gegenbewegung hervor. Rücksetzer unter die aktuellen Jahrestiefs von 167,08 US-Dollar würde dagegen einen Test der Horizontalunterstützung aus 2018 bei 161,50 US-Dollar forcieren. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte nämlich empfindliche Abschläge auf grob 148,43 US-Dollar auslösen.