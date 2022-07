Am Stuttgarter Landgericht bahnt sich Justizskandal an / E-Mailverkehr Richter versuchen neue Klagewelle im Abgasskandal im Vorfeld zu brechen

Lahr (ots) - In der juristischen Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandal steht eine

große verbraucherfreundliche Wende durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH)

bevor. Große Sorgen bereitet das jedoch Richtern am Stuttgarter Landgericht, wie

Stuttgarter Zeitung und Wirtschaftswoche am 21. Juli 2022 über einen

gerichtsinternen Email-Verkehr berichteten. Wenn der EuGH eine von Generalanwalt

Anastasios Rantos am 2. Juni 2022 vorgezeichnete Entscheidung bestätigt, "würde

in den Daimler-Verfahren allein das Thermofenster zum Erfolg der Klagen führen".

Er wolle "den Teufel nicht an die Wand malen", schrieb ein Vorsitzender Richter,

"aber eine Flutwelle neuer Klagen erscheint mir dann vorprogrammiert". Das

Oberlandesgericht Stuttgart will der Welle ganz offensichtlich vorbeugen und hat

in einem Urteil verlauten lassen, dass die rechtlichen Einschätzungen von Rantos

keine Gültigkeit haben. Für die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer bahnt sich ein Skandal

an. "Eine solche gerichtsinterne Kommunikation in einem solch großen

Emailverteiler wäre ein Justizskandal", sagte Dr. Ralf Stoll. Die

Verbraucherkanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal.



EuGH-Schlussanträge versprechen im Dieselabgasskandal Wende