Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,02 US-Dollar. Das waren 1,82 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,88 Dollar auf 96,56 Dollar.

Verunsichert wurde der Ölmarkt durch die Entscheidung des russischen Gaskonzerns Gazprom , die Erdgaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter zu reduzieren. Die Erdgaspreise legten merklich zu. Erdgas kann zumindest in einigen Bereichen durch Erdöl ersetzt, daher profitierten auch Erdölpreise.