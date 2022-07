HRENSKO (dpa-AFX) - Ein Waldbrand im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz nahe der Grenze zu Sachsen hat weiter die Einsatzkräfte gefordert. Mehr als 150 Feuerwehrleute mit 54 Fahrzeugen waren am Montag vor Ort, um die Flammen trotz des unwegsamen Geländes zu bekämpfen, wie ein Sprecher der tschechischen Berufsfeuerwehr mitteilte. Auch aus Deutschland traf Hilfe ein. Starker Wind fachte den Brand immer wieder neu an.

Am Nachmittag wurden etwa 80 Menschen aus dem Bereich des Prebischtors, einer bei Touristen beliebten Felsenformation, in Sicherheit gebracht. Zudem wurde ein Pfadfinder-Zeltlager in Dolsky Mlyn mit rund 60 Teilnehmern geräumt. Das Feuer habe sich inzwischen auch auf die deutsche Seite der Grenze ausgebreitet, hieß es seitens der tschechischen Behörden.