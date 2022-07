Wirtschaft Politik und Industrie entsetzt über verringerte Gas-Lieferungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Führende Energie- und Wirtschaft-Politiker der Ampel-Koalition sowie Vertreter der Industrie haben sich wegen der erneuten Drosselung der Gasliefermenge durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 alarmiert gezeigt und mehr Tempo bei der Diversifizierung der Bezugsquellen gefordert. "Die erneute Drosselung der Liefermenge macht die weiter bestehende unsichere Lage deutlich. Es gilt, weiter alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Abhängigkeit von russischem Gas schnellstmöglich zu reduzieren und alle Alternativen zu heben", sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben).



Der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Michael Kruse übte scharfe Kritik an Russland. "Die deutsche Öffentlichkeit sollte sich schnellstmöglich daran gewöhnen, dass nun regelmäßig Nachrichten über vermeintliche Lieferprobleme durch Nord Stream 1 seitens Russlands angeführt werden", sagte er dem RND. "Dank Wladimir Putin ist das einstmals so zuverlässige Russland zum unsicheren Kantonisten geworden", so Kruse weiter.