Blume kommt mit reichlich Vorschusslorbeeren. Der 54-Jährige gilt als Teamplayer, der in der Vergangenheit mit der schnellen Umsetzung ambitionierter Projekte überzeugen konnte. So ist Porsches elektrischer Erstling Taycan so gut gelungen, dass er aktuell als Basis für zwei weitere Modelle des Konzerns dient. Audis Erstling E-Tron kommt mit hohen Verbrauchswerten und geringer Reichweite dagegen wie ein Relikt der ersten Elektrifizierungstage daher. Der Taycan-Erfolg und die dafür nötige Fähigkeit Blumes, Menschen zu begeistern und Teams zusammenzuschweißen, sind es, die den Aufsichtsrat zuversichtlich machen, dass der gebürtige Braunschweiger die Baustellen im Gesamtkonzern in den Griff bekommen wird.

Doch wo liegen die Hauptprobleme Volkswagens? Und wie realistisch erscheint deren Lösung? Die mit Abstand größte Baustelle und am Ende wohl der Tropfen, der das Fass im Aufsichtsrat zum Überlaufen gebracht hat, ist die Softwaretochter Cariad. Seit ihrer Gründung als Car.Software-Org vor gut zwei Jahren steht sie unter einem schlechten Stern. Vom Ziel, bis 2025 den Anteil der eigenen Software von unter 10 Prozent auf 60 Prozent zu steigern, hat sich VW verabschieden müssen. Bereits nach wenigen Monaten hatte der erste Chef der Einheit, Christian Senger, seinen Hut genommen. Mittlerweile steht Nachfolger Dirk Hilgenberg in der Kritik.



Bei wesentlichen Entwicklungszielen hängt Cariad hinterher. Schon die Software 1.2, die Audi und Porsche in ihren nächsten, bereits produktionsfertigen Modellen einsetzen wollen, ist in Verzug. Die Software 2.0, die für Autos aller Konzernmarken gleichermaßen funktionieren soll, kommt frühestens 2027 zum Einsatz - eine Ewigkeit in der Softwarewelt. Heute lässt sich zwar noch nicht absehen, was die großen US-Tech-Konzerne Apple, Google oder Nvidia in fünf Jahren aufbieten werden. Sicher ist aber, dass sie allesamt kräftig in Automobilsoftware investieren und bis dahin einige Release-Zyklen Zeit haben, um ihr Angebot zu verfeinern.