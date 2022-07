DELOREAN MOTOR COMPANY LÄSST 40-JÄHRIGE GESCHICHTE NEU AUFLEBEN

San Antonio (ots/PRNewswire) - Vier Fahrzeuggenerationen sind die Bausteine für

den neuen Alpha5 von DeLorean



Zum ersten Mal teilt die DeLorean Motor Company Inc. das Fundament des Alpha5 EV

Coupés, das am 30. Mai vorgestellt wurde. In den letzten 40 Jahren hat sich die

Marke hinter verschlossenen Türen ständig weiterentwickelt. Diese Entwicklung

hat DeLorean zu seinem neuesten Fahrzeug inspiriert.



Der DeLorean DMC-12 wurde 1981 zu einer weltweiten Ikone. Er hat einen Moment in

der Zeit festgehalten und den Grundstein für ein Vermächtnis rebellischen und

ikonischen Designs gelegt, aber er sollte nie eine statische Interpretation der

Marke sein. Obwohl in den letzten 40 Jahren weder Fahrzeug-Renderings noch ein

neues Fahrzeug selbst veröffentlicht wurden, hat die Marke kontinuierlich auf

ihrem Erbe aufgebaut, und jetzt gewährt DeLorean einen Blick in seine neu

gestaltete Geschichte.