Fuzhou nutzt die Chance des „digitalen Chinas", um sich in der Welt einen Namen zu machen

Nach Angaben der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkomitees der KPC Fuzhou ist der Digital China Summit nicht nur ein großes Ereignis im digitalen Bereich, sondern auch ein Beleg für die Errungenschaften, die in den letzten Jahren beim Aufbau des digitalen Chinas erzielt wurden. Von 2017 bis 2021 wuchs das Volumen von Chinas digitaler Wirtschaft von 27 Billionen CNY auf mehr als 45 Billionen CNY, was den zweiten Platz in der Welt bedeutet. Als Gastgeber der DCS, die zum fünften Mal in Folge stattfand, bringt Fuzhou die Weisheit und die wissenschaftliche und technologische Kraft des ganzen Landes zusammen, um der Welt „chinesische Lösungen" zu bieten, die das Land stärken und den Menschen zugutekommen.

FUZHOU, China, 25. Juli 2022 /PRNewswire/ -- „Discover Fuzhou: The Digital China Summit", der thematische Werbefilm der Stadt Fuzhou, Provinz Fujian, wurde am 22. Juli auf dem „China Screen" am Times Square in New York gezeigt. Die Küstenstadt Fuzhou nutzt die Chance des „Digitalen Chinas" und präsentiert ihre „Wissenschafts- und Technologieatmosphäre" an der „Kreuzung der Welt".

