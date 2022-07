Alles bleibt anders, Kommentar zu VW von Sebastian Schmid

Frankfurt (ots) - Aus Sicht von Herbert Diess endet seine Zeit an der VW-Spitze

abrupt. Aus Sicht des Aufsichtsrats war es eine Trennung mit langem Anlauf.

Immer wieder war Diess angeeckt. Nun haben die Familien Porsche und Piëch ihre

Daumen gesenkt. Ihre Hoffnungen ruhen künftig auf Oliver Blume, der die

Sportwagentochter und Ertragsperle Porsche führt.



Blume kommt mit reichlich Vorschusslorbeeren. Der 54-Jährige gilt als

Teamplayer, der in der Vergangenheit mit der schnellen Umsetzung ambitionierter

Projekte überzeugen konnte. So ist Porsches elektrischer Erstling Taycan so gut

gelungen, dass er aktuell als Basis für zwei weitere Modelle des Konzerns dient.

Audis Erstling E-Tron kommt mit hohen Verbrauchswerten und geringer Reichweite

dagegen wie ein Relikt der ersten Elektrifizierungstage daher. Der Taycan-Erfolg

und die dafür nötige Fähigkeit Blumes, Menschen zu begeistern und Teams

zusammenzuschweißen, sind es, die den Aufsichtsrat zuversichtlich machen, dass

der gebürtige Braunschweiger die Baustellen im Gesamtkonzern in den Griff

bekommen wird.