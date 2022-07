Fuzhou nutzt die Chance des "digitalen Chinas", um sich in der Welt einen Namen zu machen

Fuzhou, China (ots/PRNewswire) - "Discover Fuzhou: The Digital China Summit",

der thematische Werbefilm der Stadt Fuzhou, Provinz Fujian, wurde am 22. Juli

auf dem "China Screen" am Times Square in New York gezeigt. Die Küstenstadt

Fuzhou nutzt die Chance des "Digitalen Chinas" und präsentiert ihre

"Wissenschafts- und Technologieatmosphäre" an der "Kreuzung der Welt".



Big Data, Internet der Dinge, industrielle Intelligenz, Metaverse usw. - das

Promo-Video zeigt die Anwendung digitaler wissenschaftlicher und technologischer

Errungenschaften in vielen Bereichen und Szenen, darunter intelligente Bildung,

intelligente medizinische Versorgung, intelligente Seniorenbetreuung,

intelligente Gemeinschaft, intelligentes Leben usw.