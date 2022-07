HRH Kronprinz Mohammed bin Salman kündigt Entwürfe für THE LINE an, die Zukunftsstadt in NEOM

Jeddah, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Seine königliche Majestät Mohammed bin

Salman, Kronprinz und Vorsitzender des NEOM-Vorstands, kündigte heute die

Entwürfe von THE LINE an, eine zivilisatorische Revolution, welche Menschen an

die erste Stelle setzt, indem ein beispielloses urbanes Wohnerlebnis geboten

wird, währenddessen die umgebende Natur bewahrt wird. Im Januar letzten Jahres,

hat seine königliche Majestät die Idee zum ersten Mal vorgestellt, von einer

Stadt, welche urbane Entwicklung neu definiert und aufzeigt, wie Städte der

Zukunft aussehen sollten.



Die Entwürfe von THE LINE verkörpern, wie urbane Gemeinschaften in der Zukunft

in einer Umgebung ohne Straßen, Autos und Emissionen leben werden. Sie wird mit

100% erneuerbarer Energie betrieben werden und die Gesundheit der Menschen über

die Infrastruktur stellen, anders als in normalen Städten. Sie stellt die Natur

über Entwicklung und wird dazu beitragen, 95% von NEOMs Land zu erhalten.