DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lindner, Porsche und Imageschaden für die FDP:

"Jetzt, wo Lindner sich und seine Partei zurück an die bundespolitische Spitze geführt hat, beginnt die Fassade der neuen FDP zu bröckeln. Verantwortlich dafür ist mit Christian Lindner ausgerechnet der Mann, der das Image der Partei einst erneuerte. (...) Dass der Chef des Unternehmens, das Lindners Privatwagen produziert hat, mit einer Standleitung zum FDP-Chef prahlt, dürfte an der Partei haften bleiben. Das Tempolimit konsequent abzulehnen, den Sprit an der Zapfsäule steuerlich zu begünstigen und die Sonderbehandlung von Autos mit E-Fuels auf EU-Ebene durchzusetzen - all diese Entscheidungen lassen die FDP vor allem als "Anwalt der Autofahrer" erscheinen. (...) Der versprochene Mut, mit neuen Technologien der Klimakrise zu begegnen, ist verschwunden. Stattdessen scheint bei den Liberalen die Angst zu regieren, die gutverdienende Stammwählerklientel vor den Kopf zu stoßen."/kkü/DP/nas