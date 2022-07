STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Streit um Isolationspflicht:

"Was die Kliniken anbelangt, ist Lauterbachs Sorge vor einem "Sicherheitsrisiko" überdreht. Da darf er den Krankenhäusern ruhig etwas mehr zutrauen. Denn die FFP2-Maskenpflicht gilt ja weiterhin, zudem nutzen Nicht-Infizierte und asymptomatisch Infizierte Einrichtungen wie Pausenräume nicht gemeinsam. Der Minister könnte also einfach mal Vertrauen in die Vernunft der Bürger setzen - und zwar nicht nur mit Blick auf die Kliniken. Der Staat muss darauf setzen, dass sich die Infizierten rücksichtsvoll verhalten. Die einzig sinnvolle Lösung ist somit Bürgersinn: Wer positiv getestet ist, bleibt zu Hause - und wer sich in geschlossenen und womöglich schlecht belüfteten Räumen aufhält, sollte Maske tragen, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist."/kkü/DP/nas