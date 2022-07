Hier spielt die Musik: Deutsche Bank, Barsele Minerals, NEL

Vor der Krise ist nach der Krise. Wer an der Börse Geld verdienen will, der sollte gerade in Phasen des größten Pessimismus auf die Suche nach Chancen gehen. Diese gibt es an der Börse bekanntlich jederzeit, man muss nur genau hinschauen. Wo lohnt sich ein Einstieg und wo könnte ein Investment zu früh oder gar fehl am Platz sein? Wir machen den Check und beleuchten drei Aktien in einer spannenden Zeit.Lesen sie den Artikel hier weiter