Biden deutet baldiges Gespräch mit Chinas Staatschef Xi an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat ein baldiges Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Aussicht gestellt. "Das ist meine Erwartung, aber ich werde Ihnen Bescheid geben, wenn es so weit ist", sagte Biden am Montag (Ortszeit) auf die Frage, ob es noch in dieser Woche zu einem Austausch kommen könnte. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, betonte, die US-Regierung halte die Kommunikationskanäle mit China offen. Es gebe Gespräche auf verschiedenen Ebenen. Dem Präsidenten wolle sie aber mit Blick auf ein mögliches Gespräch nicht vorgreifen. Biden und Xi hatten zuletzt im März miteinander gesprochen.

