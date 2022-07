Johnson Matthey und ClimeCo arbeiten zusammen, um die Einführung von kohlenstoffarmen Lösungen zu beschleunigen

LONDON, 26. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Johnson Matthey (JM), ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Technologien, arbeitet mit ClimeCo, einem globalen Unternehmen für Klimalösungen, zusammen, um die Einführung verbesserter Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung in der Industrie zu beschleunigen. Im Rahmen einer Absichtserklärung werden die beiden Unternehmen die Hersteller von Synthesegas (zunächst Wasserstoff und Methanol) dabei unterstützen, die CO 2 -Emissionen aus bestehenden Prozessen um bis zu 95 % zu reduzieren.

Die Kombination der einzigartigen Fähigkeiten von JM in der Technologieentwicklung und -einführung mit dem Fachwissen von ClimeCo in Bezug auf ESG-Strategien und regulatorische Analysen wird es den Synthesegasproduzenten ermöglichen, unmittelbare Fortschritte bei komplexen Kohlenstoffproblemen zu erzielen, indem sie die Entwicklung der Projektwirtschaft unterstützen, das Risiko für Dekarbonisierungsprojekte verringern und einen Mechanismus bereitstellen, um validierte CO 2 -Emissionsreduzierungen zu erzielen und Compliance-Gutschriften auf vielen staatlich unterstützten Kohlenstoffmärkten zu erzeugen. Gemeinsam werden sie Kunden in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen über die Zuweisung von Kapital für den Einsatz der CLEANPACE-Lösungen von JM zu treffen, die Emissionsreduzierung zu beschleunigen und ihre Anlagen gegen die steigenden Kosten für Kohlenstoff abzusichern.

Die Hersteller von Synthesegas sind für etwa 70 % der CO 2 -Emissionen im Chemiesektor verantwortlich. Die Möglichkeit für JMs Low Carbon Solutions, die bestehende Technologie in über 150 grauen Wasserstoffanlagen allein in Europa und Nordamerika einzusetzen, könnte die CO 2 -Emissionen bis 2030 um über 100 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren. Dies entspricht den jährlichen Treibhausgasemissionen von etwa 40 Millionen Autos. Dies ist ein adressierbarer Markt von 1 bis 2 Milliarden Pfund, und kohlenstoffarme Lösungen sind ein wichtiger Wachstumsfaktor für JM.

„Unternehmen auf der ganzen Welt stehen unter dem Druck, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und Netto-Null-Ziele zu erreichen", sagt Jane Toogood, Geschäftsführerin von Catalyst Technologies bei JM. „Durch strategische Partnerschaften können wir unseren Kunden abgerundete und vollständige Lösungen anbieten. Durch die Zusammenarbeit mit ClimeCo werden wir es Branchen wie der Chemie- und Raffineriebranche, die auf Synthesegas angewiesen sind, ermöglichen, die rechtlichen Rahmenbedingungen schnell zu verstehen, Kapitalentscheidungen für Dekarbonisierungsprogramme zu beschleunigen und bewährte Technologielösungen, die schon heute Wirkung zeigen können, problemlos einzusetzen, um eine sauberere Welt zu schaffen."