Kryptoplattform Phemex wird Partner der Université Paris Dauphine-PSL zur Unterstützung der Forschung über DeFi und Kryptowährung

SINGAPUR, 26. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die Université Paris Dauphine-PSL, die renommierte Hochschuleinrichtung, arbeitet mit der globalen kryptobörse Phemex zusammen. Professor Herve Alexandre wird die Forschung zu DeFi und Krypto in einem Bildungsbereich leiten. Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine in Singapur ansässige Krypto-Plattform, die schnell in die Riege der Top-Krypto-Derivate-Börsen aufgestiegen ist. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beläuft sich mittlerweile auf über 6 Milliarden Dollar und wird von über 5 Millionen Nutzern in aller Welt in Anspruch genommen. Die Forschung wird von Prof. Alexandre geleitet, einem bekannten und angesehenen Professor für Finanzen an der Université Paris Dauphine-PSL.

Die Université Paris Dauphine-PSL ist die führende Hochschuleinrichtung im Bereich der Organisations- und Entscheidungswissenschaften. Als einzige französische Universität mit EQUIS-Akkreditierung (Europäisches System zur Verbesserung der Qualität) gehört die Dauphine-PSL zu den 15 besten Universitäten der Welt im Bereich Mathematik und genießt einen hervorragenden internationalen Ruf.