Ein Blick auf das Währungspaar britisches Pfund (GBP) zum US-Dollar (USD) offenbart seit Sommer letzten Jahres und einen Kursstand von 1,4250 US-Dollar einen intakten Abwärtstrend, der Abschläge bis Mitte Juli auf 1,1759 US-Dollar zur Folge hatte. Aber ausgerechnet der Unterstützungsbereich um 1,20 GBP aus 2019 zeigt doch noch verspätete Wirkung und führte zu einer Stabilisierung des Paares in den letzten Tagen. Hieraus könnte durchaus ein potenzieller Boden hervorgehen, wenn dieser auch mit einem weiteren Kursanstieg bestätigt wird. Zwar ändert dies noch nichts am übergeordneten Abwärtstrend, könnte aber durchaus zu einer längeren Erholung beitragen.

Die Spannung steigt

Auf kurzfristiger Basis ergibt sich bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb von 1,2065 US-Dollar weiteres Kurspotenzial in den Bereich zwischen 1,2175 und den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 1,2217 US-Dollar. Ein solcher Anstieg wäre allerdings lediglich im Rahmen einer gewöhnlichen Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste zu bewerten. Wünschenswert wäre für einen tragfähigen Boden ein Doppeltief im Bereich der aktuellen Jahrestiefs von 1,1759 US-Dollar. Entsprechend spekulativ ist noch ein Long-Ansatz, auch so kurz vor dem FED-Zinsentscheid am Mittwoch. Hierzu könnte im Idealfall erst noch die Reaktion nach Veröffentlichung der Zinssätze in den USA abgewartet werden. Unterhalb der Jahrestiefs würden dagegen empfindliche Abschläge sogar bis in den Bereich der Tiefstände aus Anfang 2020 um 1,1409 US-Dollar drohen.