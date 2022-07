GEM, ein führendes grünes Unternehmen in China, wird an der Schweizer Börse notiert

SHENZHEN, China, 26. Juli 2022 /PRNewswire/ -- GEM (Aktiencode: 002340), ein an der Shenzhen Stock Exchange notiertes Unternehmen, gab bekannt, dass die China Securities Regulatory Commission (CSRC) am 22. Juni 2022 die Genehmigung zur Ausgabe von Global Depository Receipts (GDR) und zur Notierung an der Swiss Exchange (SIX) erteilt hat. Am 20. Juli 2022 erteilte die SIX GEM die Genehmigung zur Ausgabe von GDR und zur Notierung an der SIX. Bislang verlief der Weg von GEM zur Ausgabe von GDR und zum Börsengang an der SIX ungehindert.

Es ist eine Errungenschaft der kapitalmarktbezogenen Zusammenarbeit zwischen China und der Schweiz und auch eine Errungenschaft zur Förderung der kapitalmarktbezogenen Zusammenarbeit zwischen der Shenzhen Stock Exchange und der Schweizer Börse. Dies stellt den Präzedenzfall für chinesische Unternehmen dar, Global Depositary Receipts (GDR) zur Notierung an der Schweizer Börse ausgeben. Dadurch wurde für chinesische Unternehmen zweifellos ein grüner Kanal für den Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten eröffnet.

Laut der öffentlichen Mitteilung von GEM wurde der Antrag auf die Ausgabe von GDR und die Notierung an der SIX am 24. Mai 2022 von der CSRC angenommen und am 22. Juni 2022 genehmigt. Es dauerte nicht länger als 30 Kalendertage, was die Effizienz der chinesischen Regierung und ihre Unterstützung für chinesische Unternehmen bei der Emission von GDR und der Notierung an der SIX unter Beweis stellt.

Auch der von GEM am 27. Mai bei der SIX eingereichte Antrag auf die Ausgabe von GDR und die Notierung an der SIX wurde am 20. Juli angenommen, was die Effizienz der Zusammenarbeit zwischen den Börsen der beiden Länder, der Shenzhen Stock Exchange und der Swiss Stock Exchange, unterstreicht.

Notierung an der Schweizer Börse, Investitionen in grüne Projekte in Übersee und Dienste für die europäische Industrie für neue Energien

Bereits am 30. April 2022 kündigte GEM an, dass das Unternehmen die Ausgabe von GDR und die Notierung an der SIX plant. Diese Mittel sollen zur Unterstützung der europäischen Projekte für das Recycling von Strombatterien und die Herstellung von Materialien für Strombatterien, für die Entwicklung und den Betrieb von Projekten zur Gewinnung von Nickelressourcen in Übersee, zur Förderung der internationalen Expansion des Unternehmens, zur Stärkung der internationalen Finanzierungskanäle und zur weiteren Verbesserung des globalen Einflusses der Marke verwendet werden.