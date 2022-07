Amadeus Fire wächst dank starker Nachfrage bei Personaldienstleistungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire profitiert vom Fachkräftemangel. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz des Konzerns um 12,7 Prozent auf rund 201 Millionen Euro, teilte das SDax -Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Dabei wuchs das Segment Personaldienstleistungen um fast ein Viertel, während der Unsatz im Segment Weiterbildung zurückging. Vom Konzernumsatz blieben in den ersten sechs Monaten als operatives Ergebnis (Ebita) 29,8 Millionen Euro und damit rund ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Das Management bestätigte die Prognose für das laufende Jahr, wobei davon ausgegangen wird, dass sich die beiden Firmen-Segmente weiterhin unterschiedlich entwickeln. Während das Angebot für Personaldienstleistungen im weiteren Jahresverlauf über den ursprünglichen Erwartungen liegen soll, wird das Segment Weiterbildung auch im zweiten Halbjahr gehemmt erwartet./lew/jha/