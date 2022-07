Truss und Sunak schließen Regierungsposten für Johnson aus

LONDON (dpa-AFX) - In ihrem ersten TV-Duell haben die beiden Kandidaten für das Amt des britischen Premierministers, Liz Truss und Rishi Sunak, einen Regierungsposten für Amtsinhaber Boris Johnson ausgeschlossen. Der scheidende Premier benötige eine "wohl verdiente Pause", sagte Außenministerin Truss in der Debatte am Montagabend, die von der BBC live übertragen wurde. "Er wird nicht Teil der Regierung sein." Zugleich kritisierte sie die Parteientscheidung, Johnson zum Rückzug zu zwingen. "Er hat Fehler gemacht, aber ich denke nicht, dass die Fehler ausreichend waren, dass die Konservative Partei ihn zurückweist", sagte Truss.

Ex-Finanzminister Sunak sagte, Johnson werde einer Regierung unter seiner Führung nicht angehören. "Die Antwort ist einfach: Nein." Die Partei müsse nach vorne schauen.