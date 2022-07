Arbor Metals entdeckt mehrere Pegmatitgänge auf dem Lithiumprojekt Jarnet, James Bay (Quebec) Kanada

Vancouver, Kanada - 25. Juli 2022 - Arbor Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) meldet den Abschluss seines ersten Prospektionsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Jarnet in der Region St. James Bay in Quebec. Das hubschraubergestützte Programm war in einem Korridor erfolgreich, der Schwärme von bisher nicht kartierten Pegmatitgängen im nördlichen Explorationsgebiet enthält. Pegmatitgänge sind die wichtigste Wirtseinheit für Lithium. Patriot Metals hat auf seinem Projekt Corvette, das an Arbors Projekt Jarnet angrenzt, bedeutende Bohrerfolge bei der Überprüfung von Pegmatitgängen erzielt.