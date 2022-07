Toronto, Ontario – 26. Juli 2022 – Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich, die jüngsten operativen Updates für Niftable, die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, bekannt zu geben. Niftable hat in Zusammenarbeit mit One Body Village (OBV) das nächste NFT von OBV mit dem Namen „I Dream“ herausgebracht. Das NFT ist in limitierter Auflage (nur 500 Stück) zu einem Preis von ca. USD$100 pro Stück erhältlich.