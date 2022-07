Die Exzellenz des europäischen Olivenanbaus auf der Biofach mit dem Projekt EcceOlio

Das von Unaprol und France Olive geförderte und von der EU finanzierte dreijährige Projekt EcceOlio, das darauf abzielt, Markt und Verbraucher für die einzigartigen Qualitäten von g.U., g.g.A. und BIO-zertifiziertem europäischem nativem Olivenöl extra zu sensibilisieren, erwartet Sie vom 26. bis 29. Juli auf der Biofach in Nürnberg.

Das Projekt, das mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, den Markt und die Verbraucher für die einzigartigen Qualitäten von g.U., g.g.A. und BIO-zertifiziertem europäischem nativem Olivenöl extra zu sensibilisieren, richtete sich in den letzten drei Jahren an italienische, französische und deutsche Marktteilnehmer und Verbraucher.



Für Fachleute aus der Branche findet der allerletzte Termin für das Projekt vom 26. bis 29. Juli auf der Biofach in Nürnberg statt. Ein wichtiger Termin, der nach dem positiven Feedback der Ausgabe 2020 mit Begeisterung erneuert wird.

Er wird eine weitere Gelegenheit sein, die Themen und Ziele des Projekts „EcceOlio" bei Medien, Meinungsführern und Fachleuten des Sektors bekannt zu machen und die ökologische Erzeugung in der EU zu unterstützen.

Diese Zertifizierung ist eines der Schlüsselthemen des Projekts, das darauf gerichtet ist, die Qualität, Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Bekömmlichkeit des europäischen nativen Olivenöls mit g.U.-, g.g.A.- oder BIO-Zertifizierungen durch gezielte Werbe- und Informationsmaßnahmen zu fördern und zu verbessern.

Am Stand des EcceOlio-Projekts (Halle 7) wird es möglich sein, mit Hilfe von qualifiziertem Personal und den von der Kampagne bereitgestellten Kommunikationsmitteln die organoleptischen Eigenschaften, Merkmale, Geheimnisse und natürlich die Kombinationen in der Küche dieses hervorragenden Protagonisten der mediterranen Ernährung zu entdecken, der von der UNESCO als „immaterielles Kulturerbe der Menschheit" anerkannt wurde.

Die Anwesenheit von Barbara Bietolini, Ausbilderin der Evoo School Foundation mit langjähriger internationaler Erfahrung, wird allen Teilnehmern die Möglichkeit bieten, eine professionelle und umfassende theoretische und praktische Ausbildung (mit sensorischer und organoleptischer Analyse) zu erhalten, um ein besseres Verständnis für die Qualitäten und Merkmale zu erlangen, die das europäische native Olivenöl extra zu einem einzigartigen Produkt machen.