Was sind aus Ihrer Sicht derzeit die größten Risiken auf dem Weg hin zu einem Produktionsunternehmen?

Jurie Wessels: In Namibia gibt es nicht viele Risiken. Ich würde sagen, es sind eher globale Risiken. Es könnte eine Rezession sein, die ziemlich tief geht und lange anhält. Und zwar über einen längeren Zeitraum, sagen wir, zwei oder drei Jahre. Das würde es schwierig machen, unsere Ziele zu erreichen, und das auch nur, wenn der Tantalpreis entsprechend fällt. Obwohl wir der Meinung sind, dass das Swanson-Projekt eines der ergiebigsten in der Welt ist und es die Krise viel besser überstehen würde als andere Projekte und daher überleben würde. Aber das ist das größte Einzelrisiko, das wir sehen können. Es geht also um die normalen Fragen der Preisgestaltung und dann auch um internationale, politische Risiken, sowie um wirtschaftliche Risiken.

Viele Rohstoffpreise steigen. Wie gestalten sich aus Ihrer Sicht die Aussichten für das Rohstoffsegment?

Julie Wessels: Ich denke, das tun wir. Wir sind mit Sicherheit in ein Szenario eingetreten, in dem ein Superzyklus zu beobachten war. Etwa im Jahr 2016/17 flachte er ab und kam dann während der Pandemie wieder hoch. Ich denke, das wird auch weiterhin der Fall sein. Die Welt braucht interessanterweise dreimal mehr Bergbau, um ökologisch effizient zu sein. Grund ist, dass die Welt dreimal mehr Metalle abbauen muss, als es früher bei vielen dieser Metalle der Fall war. Bei Nickel, Kupfer und auch Lithium. Bei Lithium ist es sogar mehr als das Dreifache. Das hängt natürlich vom Produkt ab. Wir können nicht erwarten, dass sich die Stimmung für die Metalle, nach denen wir suchen, ändert, nur weil sich die Welt unter Umweltgesichtspunkten weiterentwickelt.

