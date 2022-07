Schnelle digitale Geschäftsergebnisse mit Low-Code-Automatisierung und Partner Services in Europa

Kürzlich hat Appian IDC mit einem IDC Infobrief beauftragt, der die Rolle von Servicepartnern bei der Umsetzung der digitalen Unternehmenstransformation durch Low-Code-Automatisierung analysiert. Der IDC Infobrief „How Low-Code Automation and Partner Services Are Accelerating Digital Business Outcomes in Europe" (IDC #EUR148200421, März 2022) basiert auf ausführlichen Interviews mit Accenture und PwC. Er untersucht, warum Kunden mit ihnen und Appian zusammenarbeiten, um geschäftliche Herausforderungen und Chancen zu bewältigen. Dieser enthält auch Case Studies über partnergesteuerte Geschäftsumwandlungen mit der Appian Low-Code-Plattform.

FRANKFURT A.M., 26. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) informiert darüber, dass Low-Code zunehmend als Technologie zur schnellen Verbesserung und Optimierung von Geschäftsprozessen durch Digitalisierung und Automatisierung eingesetzt wird. Laut interner Daten von Appian ist die Nachfrage nach zertifizierten Low-Code-Anwendern in den vergangenen Jahren um 75 bis 100 Prozent gestiegen. Angesichts dieser steigenden Nachfrage hat Appian sein globales Partnerprogramm erweitert und neue Angebote eingeführt. Diese helfen Partnern dabei und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen sowie ihre Kunden bei der Umsetzung derer Strategie zur digitalen Transformation zu unterstützen.

Appian veröffentlicht neuen Infobrief mit Best Practices, Use Cases und wichtigen Geschäftsergebnissen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer