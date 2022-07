Vattenfall und Netto Deutschland kooperieren bei Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Stavenhagen (ots) - Der Energieversorger Vattenfall und der

Lebensmittel-Discounter Netto werden künftig beim Aufbau von

Schnellladestationen in Deutschland zusammenarbeiten. Zunächst sollen an über

270 Märkten von Netto ca. 470 Ladesäulen mit 940 Ladepunkten aufgebaut werden.

Die für jeden zugänglichen Ladesäulen werden mit Strom aus erneuerbaren Quellen

versorgt.



Der Aufbau der Schnellladeinfrastruktur mit 180 KW- und 360 KW-Ladesäulen an den

Netto-eigenen Immobilien ist vorrangig in den Jahren 2023 und 2024 geplant.

Netto stellt die Kundenparkplätze vor seinen Märkten zur Verfügung, Vattenfall

übernimmt die Planung, Errichtung und den Betrieb der Stationen. Die Stationen

sind sowohl für Netto-Kundinnen und Kunden als auch alle anderen Fahrerinnen und

Fahrer von Elektrofahrzeugen während der normalen Öffnungszeiten von Netto frei

zugänglich und stellen eine deutliche Erweiterung des Vattenfall Ladenetzwerkes

dar. Vattenfall und Netto beabsichtigen ebenfalls eine Erweiterung der

Kooperation an weiteren Netto-Mietobjekten.





"Das Angebot von Schnellladestationen ist aus unserer Sicht ein wichtigerBaustein, um die Attraktivität unserer Märkte zu erhöhen", sagt Ingo Panknin,CEO von Netto Deutschland. "Außerdem erreichen wir damit einen weiterenwichtigen Meilenstein unserer nachhaltigen Unternehmenspolitik. Gemeinsam mitVattenfall setzten wir mit knapp 1000 neuen Ladepunkten ein Zeichen beim Ausbauder Infrastruktur für die Elektromobilität.""Wir freuen uns außerordentlich, mit Netto einen weiteren Partner gefunden zuhaben, dem das Thema Elektromobilität ebenso am Herzen liegt wie uns. Wenn sichder Ladevorgang einfach und bequem in den Alltag integrieren lässt, - gerade zumBeispiel beim Einkauf im Supermarkt - kann saubere Mobilität in der Breiteverwirklicht werden", so Franziska Schuth, Head of Public Charging E-mobilityGermany bei Vattenfall.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 343 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg.Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist einTochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auchNetto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Über VattenfallVattenfall ist ein führender europäischer Energiedienstleister, der seit über100 Jahren Unternehmen und Privathaushalte mit Energie versorgt und unser Lebendurch Innovation und Zusammenarbeit modernisiert. Jetzt wollen wir innerhalbeiner Generation ein Leben frei von fossilen Brennstoffen ermöglichen. Deshalbtreiben wir den Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem durch Initiativenbei der Erzeugung erneuerbarer Energien sowie durch klimafreundlichereEnergielösungen für unsere Kundschaft voran. Wir beschäftigen rund 20.000Mitarbeitende und sind vorrangig in Schweden, Deutschland, den Niederlanden,Dänemark und dem Vereinigten Königreich tätig. Vattenfall befindet sich imBesitz des schwedischen Staates.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGTimo Schroedel, mailto:timo.schroedel@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten Geß, mailto:kg@kirsten-gess-consulting.deVattenfall GmbHSandra Kühberger, mailto:sandra.kuehberger@vattenfall.dehttp://www.vattenfall.de/newsroomWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/144829/5281549OTS: Netto